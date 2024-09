Kommentar zum Tod von Hisbollah-Chef Nasrallah und Israel Israel hat die Hisbollah im Libanon in die Ecke gedrängt

Israel hat die Hisbollah im Libanon in die Ecke gedrängt. Die israelische Armee und der Geheimdienst Mossad haben der stärksten islamistischen Miliz in Nahost eine Niederlage nach der anderen beigebracht. Israel wusste offenbar sogar, wo sich Hisbollah-Chef Nasrallah versteckte. Mit Nasrallah starben so viele weitere Kommandeure der Miliz, dass die Gruppe gewissermaßen enthauptet worden ist. Davon wird sich die Hisbollah, die bisher militärisch und politisch eine der mächtigsten Fraktionen im Libanon war, lange nicht erholen. Ob sie jemals wieder so stark wird wie vor dem Beginn der jüngsten israelischen Angriffe vor zehn Tagen, ist fraglich. Eine vom Westen als Terrorgruppe gefürchtete Organisation liegt am Boden.