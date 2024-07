Kommentar zum Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft Die warmen Worte von Keir Starmer zeigen Wirkung

Auf den ersten Blick waren es nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für das diesjährige Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Schließlich wurde das Forum noch von der Tory-Regierung geplant, aufgrund der kurzfristig angesetzten Wahlen Anfang Juli aber nun von Keir Starmer als neuem Labour-Premierminister ausgerichtet. Zudem waren einige Schlüsselfiguren deutlich stärker als in den Vorjahren auf ihre eigene politische Zukunft fokussiert. Der französische Präsident Emmanuel Macron kämpft mit den Folgen der turbulenten Neuwahlen in seinem Heimatland, Ursula von der Leyen ließ sich am Tag des Treffens als EU-Kommissionspräsidentin wiederwählen und war daher nicht vor Ort.