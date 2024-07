Kommentar zum Urteil des Supreme Court Ein Erdbeben für die Demokratie in den USA

Die Amerikaner schlafwandeln einer Autokratie entgegen. Dieser Eindruck lässt sich nach dem schockierenden Urteil des US Supreme Court zur Immunität von Präsidenten kaum mehr vermeiden. Das oberste Gericht stellt den Feinden der Demokratie ohne Not Werkzeuge zur Verfügung, die sie zur Demontage des Rechtsstaates benutzen können. Dank der konservativen Mehrheit am Supreme Court kann sich Donald Trump einmal mehr der Rechenschaft entziehen. Als das oberste Gericht im Frühjahr seine Klage gegen seinen einstimmig von unteren Instanzen zurückgewiesenen Anspruch auf „absolute Immunität“ annahm, dachten Zyniker bloß an Schützenhilfe seiner konservativen Helfershelfer für die Verzögerungstaktik des Angeklagten.