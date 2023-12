Kommentar zur Erdbebenvorsorge in der Türkei Die Türkei wartet auf die nächste Katastrophe

Eigentlich sollte die Türkei in heller Aufregung sein. Das Erdbeben vom 6. Februar mit mehr als 50.000 Toten und Hunderttausenden Obdachlosen hat gezeigt, wie allgegenwärtig die Gefahr in einem Land ist, in dem fast das gesamte Staatsgebiet erdbebengefährdet ist. Der Metropole Istanbul mit ihren 16 Millionen Einwohnern steht nach Einschätzung von Experten irgendwann in den kommenden Jahren ein vernichtendes Erdbeben bevor. Und doch geht das Leben außerhalb des Erdbebengebietes in Südanatolien weiter, als wäre nichts geschehen. Das könnte sich rächen.