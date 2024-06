Kommentar zur Friedenskonferenz für die Ukraine Kein Frieden mit Putin

Die Ukraine, Europa und die Welt müssen sich für einen langen Krieg wappnen. Das Blutvergießen, das Leiden und die Zerstörungen in der Ukraine werden uns alle auf Dauer in Atem halten. Eine „Konferenz zum Frieden in der Ukraine“ brachte nämlich kaum Impulse, um den furchtbaren Feldzug des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Osteuropa zu beenden.