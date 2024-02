Kommentar zur Kriegsgefahr in der Republik Moldau Russisches Roulette

Der Aufruf zur militärischen Intervention kommt wie bestellt. Als ob es die Regierung in Chisinau mit ihrer Armee von 5000 Soldaten wagen würde, sich mit dem übermächtigen Russland anzulegen. Die heutige Republik Moldau, ehemalige Sowjetrepublik, will Frieden, sie drängt in die EU und (am liebsten) auch in die Nato – genauso wie die Ukraine.