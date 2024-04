Kommentar zur Lage in Israel Sehr, sehr nah an der Katastrophe

Zugleich gilt es aber auch, eine Eskalationsspirale und die Ausweitung des Krieges zu verhindern. Denn wahrscheinlich wird Israel zum Gegenschlag ausholen. Den USA kommt da eine besondere Rolle zu, um für Mäßigung zu sorgen. Bislang ist das US-Präsident Joe Biden beim israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hinsichtlich des Vorgehens der Israelis in Gaza nicht sonderlich gut gelungen. Aber nur die USA haben in der Region die entsprechende Macht und den notwenigen Einfluss. Auch, um den Iran letzendlich in seine Schranken zu verweisen.