Kommentar zur Rede von Wladimir Putin Europa darf sich nicht erpressen lassen

In seiner Rede zur Lage der Nation hat Russlands Herrscher Wladimir Putin den westlichen Verbündeten der Ukraine mit dem Schlimmsten gedroht: Sollten westliche Militärkontingente, also Soldaten, in die Ukraine geschickt werden, hätte das für die „betreffenden Länder tragische Folgen“. Putin drohte zum wiederholten Male mit dem Einsatz von Atomwaffen. Er reagierte damit auf den Vorstoß von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zur Option westlicher Soldaten in der Ukra­ine, so will Putin eine rote Linie ziehen.