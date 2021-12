Kampf gegen Covid-19 : Kommt in Österreich eine Impfprämie?

Kommt in Österreich eine Impfprämie?

Bundeskanzler Karl Nehammer während einer Pressekonferenz in Wien. Foto: Hans Punz/APA/dpa

Wien Auch Österreich hat mit Impfskeptikern und Impfgegner zu kämpfen.Die Zahl der Impfungen ist eingebrochen. Kanzler Karl Nehammer zeigt sich inzwischen für Prämien aufgeschlossen.

In Österreich ist die Zahl der Impfungen eingebrochen. Der Sieben-Tage-Schnitt ist nach Angaben der Behörden auf nun täglich 36.000 gesunken.

Alles, was dazu beitrage, mehr Menschen zum Impfen zu bringen, bevor die Impfpflicht in Kraft trete, sei „ein positives Signal“, sagte Nehammer am Mittwoch der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Zuletzt hatte die oppositionelle SPÖ einen 500-Euro-Gutschein für alle gefordert, die mit dem dritten Stich zu einer höheren Impfquote beitrügen. Sie beträgt aktuell knapp 71 Prozent.