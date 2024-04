Kommentar zur türkischen Kommunalwahl Auf dem Weg in ein neues Land

Meinung | Istanbul · Eine Bürgermeisterwahl in Istanbul leitete vor genau 30 Jahren eine neue Ära in der Türkei ein: Damals betrat Recep Tayyip Erdogan die politische Bühne. Jetzt hat eine Wahl am Bosporus möglicherweise das Ende von Erdogans langer Karriere eingeläutet.

Von Susanne Güsten

01.04.2024 , 20:58 Uhr

Stand zwar nicht auf dem Wahlzettel, hat die Wahl dennoch verloren - der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Hier auf dem Balkon der Parteizentrale mit seiner Frau Emine. Foto: dpa/-