Kommentar zu den Kommunalwahlen in Großbritannien Ein Desaster für den Premierminister

Das Ergebnis der Kommunalwahlen in England ist ein Desaster für die konservative Partei und ein Armutszeugnis für Premierminister Rishi Sunak. Dieser wollte das Ruder herumreißen, nachdem er vor gut eineinhalb Jahren seine Vorgängerin Liz Truss abgelöst hatte. Der konservative britische Parteichef sprach von Integrität, Verlässlichkeit und einer langfristigen Strategie für eine bessere Zukunft. Von ihm erhofften sich die Briten frischen Wind nach den Skandalen um die Partys in der Downing Street während der pandemiebedingten Lockdowns und nachdem Truss in ihrer nur siebenwöchigen Amtszeit die britische Wirtschaft an die Wand gefahren hatte. Sunak, so dachten viele, würde vernünftiger handeln und eine gemäßigtere Politik betreiben.