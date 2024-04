Erfolg für PiS Kommunalwahlen in Polen: Tusk kann Machtbasis nicht ausbauen

Der Ministerpräsident zog am Tag nach der Wahl ein gemischtes Fazit. „Was freut? Ein Rekordsieg in den Städten, Vorsprung bei den Regionalversammlungen“, schrieb Tusk auf der Plattform X (vormals Twitter). Ärgerlich sei für die Bürgerkoalition die fehlende Mobilisierung junger Wähler sowie das schlechte Abschneiden in den ländlichen Gebieten und im Osten des Landes. „Die Schlussfolgerung für uns? Nicht jammern, an die Arbeit!“