UNHCR Konflikt im Sudan könnte mehr Menschen in die Flucht treiben

Der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths warnte vor der Destabilisierung der ganzen Region. In dem nordostafrikanischen Land leben seit Ausbruch eines Kriegs zwischen Regierungstruppen und der Miliz RSF vor rund zehn Monaten Millionen Menschen in Angst und Schrecken. Grandi und Griffiths sagten in Genf, die Vereinten Nationen brauchten in diesem Jahr 4,1 Milliarden Dollar (3,8 Mrd Euro) zur Linderung der schlimmsten Not. Der Bedarf 2023 lag bei 2,6 Milliarden Dollar. Davon kamen aber nur rund 43 Prozent zusammen.