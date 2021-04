Präsidentenwahl : Konservativer Banker zum Präsidenten von Ecuador gewählt

Quito Inmitten einer tiefen Wirtschaftskrise haben die Wähler für einen Rechtsruck gestimmt. Doch das südamerikanische Land ist tief gespalten.

„Das ist ein historischer Tag, an dem alle Ecuadorianer die Zukunft und den Wunsch nach besseren Tagen gewählt haben“, sagte Lasso vor seinen Anhängern in einem Veranstaltungszentrum in der Wirtschaftsmetropole Guayaquil an der Pazifikküste. „Lasst uns ein gerechteres und wohlhabenderes Land für alle schaffen.“