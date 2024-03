Kommentar zum Einsturz der Brücke in Baltimore Kosten über Sicherheit

Meinung | Washington · Es ist der Worst Case: Ein Container-Schiff rammt einen Stützpfeiler der „Francis Scott Key Bridge“ in Baltimore und die Brücke bricht in sich zusammen. Was der Kollaps über die Infrastruktur der USA aussagt.

Von Thomas Spang

27.03.2024 , 20:21 Uhr

Ein Containerschiff steckt unter einem Teil der Francis Scott Key Bridge fest. In der Nacht auf Dienstag hatte ein Containerschiff einen der Stützpfeiler der Brücke gerammt. Foto: dpa/Steve Helber