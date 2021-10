Militärische Strategie : Kramp-Karrenbauer: Echo auf geplante EU-Truppe sehr positiv

Brüssel Auch als Lehre aus dem Afghanistan-Fiasko schlagen mehrere Länder eine militärische EU-Eingreiftruppe vor. Die deutsche Verteidigungsministerin treibt die Idee voran - die Linke positioniert sich klar dagegen.

Das Konzeptpapier zu dem Thema sei „sehr positiv“ aufgenommen worden, sagte die CDU-Politikerin nach Beratungen mit EU-Kollegen in Brüssel. Man sei sich einig, dass die Ideen daraus in den sogenannten strategischen Kompass Eingang finden sollten. Über ihn will die EU bis zum Frühjahr kommenden Jahres festlegen, welche Fähigkeiten sie im Bereich des Krisenmanagements braucht.