Verteidigungsministerin : Kramp-Karrenbauer in Ankara: Türkei ist wichtiger Partner

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Kranzniederlegung am Atatürk-Mausoleum in Ankara. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Ankara Mit der Türkei ging zuletzt oftmals wenig, gegen die Türkei allerdings auch nichts. Die Verteidigungsministerin ist zum ersten Mal zu Besuch in Ankara. Die Themen: Russland, Rüstung und Afghanistan.

Bei ihrem ersten Besuch in Ankara sicherte die CDU-Politikerin ihrem Amtskollegen Hulusi Akar am Donnerstag ein stärkeres Engagement Deutschlands bei der Sicherung der Nato-Flanke im Schwarzmeerraum zu und ermunterte die türkische Regierung zugleich, eine wesentliche Rolle in Afghanistan zu übernehmen - etwa den Weiterbetrieb des Flughafens in Kabul.