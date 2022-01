Protest : Krawalle bei Demo gegen Corona-Maßnahmen in Brüssel

Krawalle bei Demo gegen Corona-Maßnahmen in Brüssel

Zehntausende Menschen waren in Brüssel die Corona-Maßnahmen der Regierung auf die Straße gegangen. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Brüssel In Brüssel gehen Zehntausende Menschen gegen die Coronaregeln auf die Straße. Es kommt zu Krawallen. Die Polizei ist mit Wasserwerfern und Tränengas im Einsatz.

Zehntausende Menschen haben in Brüssel gegen die Corona-Auflagen demonstriert - teilweise mit Gewalt. 50.000 Menschen versammelten sich am Sonntag in der Brüsseler Innenstadt, wie eine Sprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.