Internationale Beziehungen : Kreml beklagt „massenhafte antirussische Psychose“ im Westen

Moskau „Zwischen Moskau und einer Reihe von Staaten tritt in letzter Zeit eine gewisse Anspannung auf“, konstatiert ein Kremlsprecher. Die Schuld sieht Moskau aber nicht bei sich.

„Zwischen Moskau und einer Reihe von Staaten tritt in letzter Zeit eine gewisse Anspannung auf“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Staatsagentur Tass zufolge. Er wies erneut Vorwürfe der tschechischen Regierung zurück, russische Geheimdienstler seien an einer Explosion in einem Munitionsdepot 2014 beteiligt gewesen. Zwei Menschen starben damals. Es handele sich um absurde und „völlig unbegründete Anschuldigungen“, so Peskow.