Krieg in der Ukraine Kreml lobt Selenskyj und wartet neuen US-Kurs ab

Peskow machte zudem wie bereits in der Nacht deutlich, dass Russland sich nach dem Ausscheiden von US-Präsident Joe Biden aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf abwartend und beobachtend verhalte. Solange Biden im Amt bleibe, werde sich an der US-Hilfe für die Ukraine nichts ändern, was den Krieg in die Länge ziehe. „Da ist nichts Gutes zu erwarten“, sagte Peskow. „Das führt nicht zur Lösung im Konflikt um die Ukraine.“ Für Russland habe Vorrang, seine eigenen Ziele in dem Nachbarland bis zum Ende zu verfolgen.