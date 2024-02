Medien Kreml: Putin gab US-Journalist Carlson Interview

Kremlsprecher Dmitri Peskow teilte mit, dass der frühere Fox-News-Moderator Tucker Carlson in Moskau mit Putin das Gespräch geführt habe. Der rechte Talkmaster, der sich seit Tagen in Moskau aufhält und die russische Hauptstadt als großartig lobte, hatte am Dienstagabend das Interview angekündigt. Auch der US-Sender CNN berichtete über Carlsons Interviewpläne.