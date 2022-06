Gipfel in Indonesien : Kreml: Putin will an G20-Gipfel im Herbst teilnehmen

G7-Treffen in Elmau : Welche Hoffnung verbindet Scholz mit seinen Gästen? Der Kanzler ist schon am Samstag mit seinem Hubschrauber in Bayern gelandet, verbrachte die Nacht bereits im Schloss Elmau. Auch US-Präsident Joe Biden und der französische Präsident Emmanuel Macron waren am Samstagabend in Bayern eingetroffen. Auf wen der Kanzler zählen kann.