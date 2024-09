Kriege gegen die Ukraine Kreml reagiert zurückhaltend auf Scholz-Vorstoß

Scholz hatte sich am Sonntag in einem Interview für stärkere diplomatische Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ausgesprochen. „Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht“, sagte der SPD-Politiker dem ZDF.