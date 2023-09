Kommunal- und Regionalwahlen Kreml sieht sich nach Wahlen im Kriegskurs bestätigt

Trotz internationalem Protest ließ der Kreml auch Scheinwahlen in den besetzten Gebieten in der Ukraine abhalten. Auch dort erklärte sich erwartungsgemäß Geeintes Russland zur stärksten Kraft. Im nur teilweise von Moskau besetzten Gebiet Saporischschja soll sie 83 Prozent der Stimmen auf sich vereint haben; in den drei übrigen nach Kriegsbeginn annektierten Gebieten waren es in den nicht von Kiew kontrollierten Regionen zwischen 74 und gut 78 Prozent. Unabhängige Beobachter waren dort nicht zugelassen.