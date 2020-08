Ärzte gehen von Vergiftung aus : Kreml warnt vor schnellen Rückschlüssen im Fall Nawalny

Berlin/Moskau Der Kremlkritiker Alexej Nawalny wurde vermutlich vergiftet, wie die Berliner Charité mitteilt. Der Kreml bezeichnet diese Einschätzung als vorschnell.

„Wir verstehen nicht, warum es unsere deutschen Kollegen so eilig haben, das Wort „Vergiftung“ zu verwenden“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. „Diese Version war eine der ersten, die unsere Ärzte in Betracht gezogen haben.“ Um welche Substanz es sich handele, sei aber noch unklar, sagte Peskow.