Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Im Fall des in russischer Untersuchungshaft sitzenden US-Journalisten Evan Gershkovich gab sich Putin gesprächsbereit. „Ich schließe nicht aus, dass Herr Gershkovich in sein Heimatland zurückkehren wird“, sagte er in dem Interview. „Es macht keinen Sinn, ihn in Russland im Gefängnis zu halten.“ Die USA sollten darüber nachdenken, wie sie zu einer Lösung beitragen könnten, betonte der Kremlchef - und deutete die Möglichkeit eines Gefangenenaustauschs an. „Wir sind gesprächsbereit.“ Weitere Äußerungen Putins ließen sich so interpretieren, dass eine Freipressung des im Dezember 2021 verurteilten Tiergarten-Mörders Vadim K. gemeint sein könnte, der in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilt worden war.