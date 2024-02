Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

An den verschiedenen Frontabschnitten der Ukraine sind weiter schwere Kämpfe zu erwarten. In Brüssel wird die Witwe des in russischer Lagerhaft ums Leben gekommenen Kremlkritikers Alexej Nawalny als Gast bei den Beratungen der EU-Außenminister erwartet. Wie der Außenbeauftragte Josep Borrell vorab mitteilte, wollen die Minister bei ihrem Treffen „ein starkes Signal der Unterstützung für die Freiheitskämpfer in Russland senden“ und an Nawalnys Schicksal erinnern. Auch EU-Ratspräsident Charles Michel will Julia Nawalnaja empfangen.