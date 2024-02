Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Bei neuen russischen Angriffen sind in der Ukraine mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Im nördlichen Gebiet Sumy wurden laut offiziellen Angaben fünf Zivilisten getötet, als ein Haus im Dorf Sloboda von Drohnen getroffen wurde. Dann meldeten auch die Behörden in Kramatorsk in der östlichen Region Donezk Beschuss. Ersten Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge wurden mindestens sechs Menschen verletzt.