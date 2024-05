Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Angesichts des Arbeitskräftemangels in der Ukraine infolge des Krieges denkt die Bundesregierung darüber nach, wie von dort geflüchtete Menschen bei einer Rückkehr in ihre Heimat unterstützt werden können. „Es gibt Überlegungen, wie wir die Menschen bei ihrem Neuanfang in der Ukraine unterstützen könnten“, antwortete Entwicklungsministerin Svenja Schulze dem „Tagesspiegel“ (Mittwoch) auf die Frage, ob finanzielle Anreize für Geflüchtete geplant seien. „Denkbar sind auch Modelle der sogenannten zirkulären Migration, also einer zeitweisen Rückkehr.“