Russische Invasion : Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Kiew/Genf Das Getreide-Abkommen zwischen der Ukraine und Russland gilt als einer der wenigen diplomatischen Lichtblicke seit Kriegsbeginn. Jetzt bleibt es in Kraft - zumindest vorerst. Die News im Überblick.

Russland: Bankzahlungen müssen erleichtert werden

Selenskyj lobt heldenhaften Einsatz der Landwirte

Die ukrainische Regierung habe bei ihrer Sitzung gestern über mögliche Maßnahmen beraten, um die Minenräumung zu beschleunigen, sagte Selenskyj. Unter anderem soll auch die Kooperation mit ausländischen Partnern verstärkt werden. Deutschland beteiligt sich bereits sowohl mit finanzieller Unterstützung an Minenräumprogrammen in der Ukraine als auch militärisch mit der Lieferung von Minenräumpanzern.

Kiew: Kampf um Bachmut auch in sozialen Medien

Nutzer sozialer Medien in der Ukraine wurden von der Behörde auf Wege hingewiesen, wie derartige Falschbehauptungen zu erkennen seien. „Gefälschte Nachrichten werden über neu erstellte Seiten verbreitet, die keine Beschreibung und keinen Inhalt haben und in der Regel neutrale Namen tragen“, heißt es unter anderem. Die Behörde fügte der Warnung mehrere Beispiele solcher Falschmeldungen bei.

Was heute wichtig wird

Die russischen Truppen stürmen weiter gegen die ukrainischen Verteidigungslinien in Bachmut an. Der Generalstab in Kiew berichtete gestern von heftigen Gefechten in einigen Vororten. Die Frontlinien seien unverändert geblieben.