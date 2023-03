Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Auf diesen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag ging der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache gestern ein. Er sprach von einem Wendepunkt: Von nun an sei klar, dass Russland sich für seine Verbrechen werde verantworten müssen. „Der böse Staat wird für jeden Terrorakt gegen Ukrainer zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Selenskyj. Für sein Land ist heute der 390. Tag im Abwehrkampf gegen die russische Invasion.