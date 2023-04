Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Zum kommenden Nato-Gipfel in Litauen ist auch der ukrainische Präsident eingeladen. „Wir freuen uns darauf, Präsident Selenskyj bei unserem Gipfel in Vilnius im Juli zu treffen“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Brüssel. Der Nato-Gipfel findet am 11. und 12. Juli in Litauens Hauptstadt statt.