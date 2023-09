Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Nach dem Treffen mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Kiew hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Bezug auf weitere deutsche Militärhilfe zuversichtlich gezeigt. „Es ist wichtig, dass Partner die Bedürfnisse unseres Staates und unserer Soldaten sowie über den Schutz unserer Energieinfrastruktur hören“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. „Ich bin zuversichtlich, dass es Ergebnisse geben wird.“