Krieg gegen Russland So ist die Lage vor der geplanten Frühjahrsoffensive in der Ukraine

Flucht oder Tod. Jewgeni Prigoschin zeichnet düstere Szenarien für die russische Invasionsarmee in der Ukra­ine. Seine Einheiten bräuchten dringend mehr Munition, mahnt der Chef der Söldnertruppe Wagner. „Sonst werden wir bald rennen wie feige Ratten.“ Oder sterben. Die erwartete ukrainische Gegenoffensive könne „zu einer Tragödie für unser Land werden“, sagt Prigoschin, der inzwischen fast täglich Alarm schlägt. „Wir müssen aufhören, unsere Bevölkerung zu täuschen“, fordert der langjährige Vertraute von Präsident Wladimir Putin. Russland stehe vor einer Katastrophe. Und Prigoschin ist in Moskau nicht allein mit seinem Pessimismus. Der einflussreiche Militärblogger Igor Girkin warnt angesichts drohender Niederlagen vor einer „Meuterei in der Armee“.