Krieg in der Ukraine : Bundesregierung will Lieferung von Gepard-Kampfpanzern ermöglichen

Liveblog Die Bundesregierung will nun eine Lieferung von Gepard-Luftabwehrpanzern aus Beständen der Industrie an die Ukraine erlauben. Alle Entwicklungen finden Sie in unserem Liveblog.

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine verstärkt die russische Armee ihre Offensive im Osten des Landes. Die Europäische Union und die USA belegten Russland nach seiner Invasion der Ukraine mit weitreichenden Sanktionen.

Putin hatte am 24. Februar nach monatelangem Truppenaufmarsch an den Grenzen eine großangelegte Offensive gegen das Nachbarland gestartet. Während russische Panzer auf das Territorium der ehemaligen Sowjetrepublik vorstießen, gab es Luftangriffe im ganzen Land. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einem eklatanten Bruch des Völkerrechts.

Wir verfolgen alle Entwicklungen in unserem Liveticker:

(ga/mit Material von dpa/epd)