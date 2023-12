Krieg in Nahost Ein schwieriges Weihnachten im Heiligen Land

Ein paar dürre Büsche, ein paar geparkte Autos, ein paar Passanten, die vorbeischlendern: Der Manger-Platz in Bethlehem vor der Geburtskirche gibt in diesen Tagen einen eher faden Eindruck ab. Das Rathaus Bethlehem hat auf seiner Webseite eine Live-Übertragung von dem Platz eingerichtet, doch zu sehen gibt es dort nicht viel – was angesichts der Jahreszeit höchst ungewöhnlich ist: Üblicherweise strahlt und glitzert dort zur Weihnachtszeit ein üppig geschmückter Tannenbaum. Wegen des Krieges in Gaza haben die kirchlichen Autoritäten jedoch dazu aufgerufen, auf festliche Dekorationen zu verzichten – wie auch anderswo in Israel und den Palästinensergebieten. Es ist ein schwieriges Weihnachten, das die Christen im Heiligen Land in diesem Jahr erwartet – wo auch immer sie leben, wo auch immer sie politisch stehen.