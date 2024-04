Wettlauf gegen den Krieg Mögliche Einigung auf Feuerpause in Gaza zum Ende des Ramadans

Kurz vor dem Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan diese Woche keimt Hoffnung auf eine Feuerpause im Gazastreifen auf. Medien aus den Vermittlerstaaten Kairo und Katar meldeten am Montag, bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe in Kairo habe es Fortschritte gegeben. Auch Israel zeigte sich vorsichtig optimistisch. Offenbar haben die USA bei den Gesprächen sechs Monate nach Kriegsausbruch den Druck auf die israelische Regierung verstärkt. An diesem Mittwoch, dem ersten Tag des Festes Eid al-Fitr am Ende des Ramadans, könnte zumindest eine Teil-Einigung verkündet werden. Allerdings sind wichtige Fragen noch umstritten.