Konflikt zwischen Nato und Russland : „Es wird Krieg geben“

Könnte ein Treffen die Lage deeskalieren? Wladimir Putin (l.) und US-Präsident Joe Biden im Juni in Genf. Foto: dpa/Denis Balibouse

Moskau Rissland stellt dem Westen kaum zu erfüllende neue Bedingungen. Auch russische Beobachter betrachten die Vorschläge Moskaus an die USA und die Nato als Ultimatum, dem vielleicht auch militärische Schritte folgen könnten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Scholl

Wenn nichts dabei herauskomme, das habe man der Nato schon signalisiert, werde Russland Gegendrohungen aufbauen, erklärte Russlands Vizeaußenminister Alexander Gruschko am Samstag. „Aber dann wird es zu spät sein, uns zu fragen, warum wir das entschieden haben, warum wir diese Waffensysteme in Stellung gebracht haben.“

Russlands Diplomatie geht im Attacke-Modus in die Verhandlungen mit dem Westen über ein neues Sicherheitssystem in Europa. Am Freitag hatte das Außenministerium russische Vertragsentwürfe veröffentlicht, die die USA und Nato verpflichten sollen, Moskaus neue rote Linien anzuerkennen. Linien, die bis zur Oder-Neiße-Linie reichen.

Moskau verlangt von den USA, dass es keine Staaten mehr in die Nato aufnimmt, die einst zur Sowjetunion gehörten. Amerika soll außerdem auf jede militärische Zusammenarbeit mit postsowjetischen Nicht-Nato-Mitgliedern verzichten. Aber vor allem sollen die USA sämtliche Atomwaffen aus Europa abziehen. Schließlich haben beide Seiten darauf zu verzichten, politische Aktivitäten zu unterstützen, die darauf zielen „die politische und soziale Ordnung“ des Vertragspartners zu verändern.

Lesen Sie auch Kommentar zum Konflikt mit Moskau : Russlands Forderungen sind gefährlich

Die Nato aber soll sich in einer zweiten Vereinbarung mit Russland verpflichten, ihre Truppen und Waffen aus allen Staaten abzuziehen, in denen am 27. Mai 1997 noch keine Streitkräfte des Bündnisses standen. Betroffen wäre ganz Osteuropa, bis zur deutsch-polnischen Oder Neiße-Grenze. Die Nato-Mitglieder haben zudem auf jede militärische Aktivität in „anderen Staaten Osteuropas, des Südkaukasus und Zentralasiens“ zu verzichten.

Die russische Seite hat ihre ursprüngliche Forderung, die Ukraine nicht in die Nato aufzunehmen, zu einem eurasischen Regelwerk erweitert, das es auch neutralen Ländern diktieren will. „Ein Gruß an Finnland, das bei den USA 64 Kampfjets vom Typ F-35 A und dazu 200 JASSM-ER-Präzisionsraketen mit einer Reichweite von tausend Kilometern gekauft hat“, schreibt der Carnegie-Experte Wladimir Frolow. Ein Gruß auch an das ebenfalls neutrale postsowjetische Aserbaidschan, dessen Streitkräfte massive Militärhilfe des Nato-Mitglieds Türkei in Anspruch nehmen.

Es gibt in den russischen Texten durchaus diskutable Passagen, etwa den Vorschlag, keine Mittel- und Kurzstreckenraketen an Orten aufzustellen, von wo sie das Gebiet der Gegenseite erreichen. Er könnte den von den USA wie Russland gekündigten INF-Vertrag über das Verbot nuklearer Mittelstreckenraketen neu beleben. Vor dem Hintergrund einiger Formulierungen erfreut auch die einfache Feststellung, in einem Atomkrieg könne es keinen Sieger geben.

Trotzdem wird ein großer Teil der russischen Maximalforderungen nicht nur in Brüssel und Washington als „unannehmbar“ bezeichnet. Auch Moskauer Beobachter staunen. Der oppositionelle Politologe Gleb Pawlowski spricht von einem „banausenhaften Ultimatum“.

Moskau macht nicht nur diplomatisch Druck

Zuvor hatte Vizeaußenminister Sergei Rjabkow vor Journalisten erklärt, man wolle nur mit den USA verhandeln. „Wenn wir andere Länder einbeziehen, ertrinken wir in Diskussionen und leerem Geschwätz.“ Ansonsten müsste die Gegenseite nur noch unterschreiben, das könnte sie in wenigen Tagen erledigen.

Andrei Baklizki, Experte für internationale Politik, kommentiert diese Eile wenig begeistert: „Es macht sich wohl niemand Illusionen darüber, dass man ein knappes Vierteljahrhundert gegenseitiger Beziehungen nicht in derart kurzer Zeit umschreiben kann.“

Auch sein kremlnaher Kollege Sergei Lukjanow spricht von „Forderungen, die offenkundig nicht erfüllbar“ seien. Andererseits seien nach solch ultimativen Worten weitere Schritte des Kremls unvermeidbar. Gleb Pawlowski erwartet eine militärische Eskalation, etwa gegenüber der Ukraine. „Es wird Krieg geben, unbedingt, vielleicht nur einen kleinen Krieg.“ Einzig ein Gipfeltreffen zwischen Biden und Putin, oder andere direkte Kontakte zwischen den beiden Präsidenten könnte das noch verhindern.