28. Weltklimakonferenz Kritik an Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate

Am Donnerstag beginnt in Dubai die Weltklimakonferenz. Bis zum 12. Dezember wollen Wissenschaftler, Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft über den Kampf gegen den Klimawandel und den Stand bei der Umsetzung des Klimaabkommens von Paris beraten. Schon vor dem Beginn wächst die Kritik am Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate.

29.11.2023 , 07:00 Uhr

Die Solarzellen des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solarparks in Dubai und sein Solarturm im Hintergrund. Foto: dpa/Kamran Jebreili

Von Thomas Seibert

