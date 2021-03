Handgemenge : Kritik an Polizeieinsatz bei Mahnwache in London

Kritik an Polizeieinsatz bei Mahnwache in London

London Der Umgang der Metropolitan Police mit einer Mahnwache im Süden Londons für eine getötete Frau wird quer durch das politische Spektrum Großbritanniens stark kritisiert.

Die Polizei in London ist wegen ihres Einsatzes bei einer Mahnwache für die auf ihrem Nachhauseweg entführte und getötete Sarah Everard heftig in die Kritik geraten.

Hunderte Menschen hatten sich am Samstagabend trotz Warnungen vor Verstößen gegen die Corona-Regeln an einem Musikpavillon in dem Park Clapham Common im Süden der britischen Hauptstadt zusammengefunden. Ein offizieller Aufruf zu der Mahnwache war zuvor von den Organisatoren zurückgenommen worden, nachdem Gespräche mit der Polizei über eine Durchführung unter Beachtung der Corona-Maßnahmen gescheitert waren.

Die Leiche der 33-jährigen Everard war in einem Waldstück in der südostenglischen Grafschaft Kent entdeckt worden. Sie war am 3. März in der Nähe des Parks Clapham Common zuletzt lebend gesehen worden. Im Verdacht steht ein 48 Jahre alter Polizist, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt.