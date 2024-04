Konflikt zwischen Kurden und Türken Kurdenführer Abdullah Öcalan wird 75

Bei seinem letzten Lebenszeichen vor drei Jahren war Abdullah Öcalan ziemlich sauer. Was den türkischen Behörden einfalle, ihn nach jahrelanger Isolation plötzlich ans Telefon zu holen, und warum er sich dafür einspannen lasse, schnauzte der PKK-Chef seinen Bruder Mehmet in einem Anruf von der Gefängnisinsel Imrali an. Viereinhalb Minuten währte das Telefonat am 25. März 2021, dann wurde die Verbindung gekappt – seither hat niemand mehr von Öcalan gehört, weder seine Anwälte noch seine Familie.