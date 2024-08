Kommentar zur Lage in Afghanistan Deutschland hat wieder einmal zu viel versprochen

Drei Jahre ist es inzwischen her: Am 15. August 2021 haben die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen. Damals gingen Bilder um die Welt von verzweifelten Menschen, die sich an das Fahrwerk einer US-Militärmaschine klammerten und auch dann nicht losließen, als der Evakuierungsflieger vom Flughafen Kabul abhob. Vergleiche wurden gezogen mit dem fluchtartigen Abzug der US-Armee 1975 aus Vietnam, die Rede war von einem „Saigon-Moment“.