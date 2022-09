Israel : Lapid: Können zehn Prozent des russischen Gases ersetzen

Berlin Wie soll das Gas, das bislang aus Russland nach Europa kam, ersetzt werden? Israels Regierungschef bringt sein Land ins Spiel - und verweist auch auf erneuerbare Energien.

Israel will nach Worten des Regierungschefs Jair Lapid zur Linderung der Energiekrise in Europa beitragen. „Wir können vielleicht Gasexporte nach Europa erhöhen, hoffentlich wird das nächstes Jahr möglich sein“, sagte Lapid am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin.