Bilaterales Treffen : Laschet vor Macron-Besuch: Mehr für Europas Sicherheit tun

Düsseldorf/Paris Scholz war schon im Élysée-Palast, nun ist Laschet an der Reihe. Der CDU/CSU-Kanzlerkandidat ist heute bei Frankreichs Präsident Macron zu Gast. Er hat eine Botschaft dabei.

Am gleichen Tag war unter hohen Sicherheitsvorkehrungen der Beginn des Terrorprozesses um die Attentate vom November 2015 in Paris angesetzt. Bei der Anschlagsserie hatten Extremisten des Islamischen Staats (IS) in der französischen Hauptstadt 130 Menschen getötet. In der Konzerthalle „Bataclan“ richteten sie ein Massaker an.