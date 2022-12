Verteidigungsbündnis : Lawrow: Ukraine will Nato tiefer in Konflikt hineinziehen

Lawrow: Ukraine will Nato tiefer in Konflikt hineinziehen

Moskau Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine im Februar behauptet der Kreml, man sei dem angegriffenen Land nur zuvorgekommen. In diesem Tenor äußert sich nun erneut Russlands Außenminister.

Russland wirft der Ukraine vor, die Nato tiefer in den Krieg hineinziehen zu wollen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte der Staatsagentur Tass: „Das (Kiewer) Regime versucht in seinem Namen, die Amerikaner und andere Nato-Mitglieder tiefer in den Strudel des Konflikts zu ziehen, in der Hoffnung, einen überstürzten Zusammenstoß mit der russischen Armee unvermeidlich zu machen.“