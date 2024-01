Reaktion auf Treffen in Potsdam Le Pen geht auf Distanz zur AfD

Marine Le Pen gibt sich gerne als Staatsfrau, die sich auch international einmischt. Das galt auch für ihre Neujahrswünsche an die Presse, die sie am Donnerstag in der französischen Nationalversammlung aussprach. Die Fraktionschefin des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) nutzte den Anlass, um sich von den AfD-Plänen einer Zwangsabschiebung von Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte zu distanzieren. „Ich bin ganz und gar nicht einverstanden mit den Vorschlägen“, sagte Le Pen. Das Projekt der AfD, das bei einem Treffen in Potsdam thematisiert worden war, stelle die Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Rechtsaußen-Fraktion im Europaparlament infrage.