UN-Tribunal : Lebenslange Haft für „Schlächter vom Balkan“ bestätigt

Den Haag Im Juli 1995 überrennen serbische Truppen die UN-Schutzzone Srebrenica. Sie ermorden tausende Männer und Jungen. Den Befehl erteilt Ratko Mladic. Nun steht fest: er bleibt den Rest seines Lebens hinter Gittern.

Seine Schuld an den Gräueltaten im Bosnienkrieg sei zweifelsfrei erwiesen, urteilten die Richter in Den Haag am Dienstag. Sie folgten damit dem Urteil der ersten Instanz von 2017.