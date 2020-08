Friedensnobelpreisträger : Lech Walesa: „Der Kapitalismus ist ein Rattenrennen“

Freiheitsbewegung und Revolution: Arbeiter tragen am 30. August 1980 den Streikführer Lech Walesa auf ihren Schultern zur Lenin-Werft in Danzig. Foto: DPA

Interview Bonn Friedensnobelpreisträger Lech Walesa spricht im Interview über die friedliche Revolution in Osteuropa und die Verantwortung Europas im Kampf gegen Populisten.

Im August 1980 erschüttert ein Streik auf der Danziger Leninwerft die Welt des Sowjetkommunismus. Die Solidarnosc wird zur Wiege der friedlichen Revolutionen in Osteuropa. Am 31. August greift „Solidarnoc“-Gründer Lech Walesa zum Stift und setzt seinen Namen unter ein Abkommen, das faktisch eine Kapitulationsurkunde der kommunistischen Führung ist. Erstmals wird im Sowjetblock eine Opposition legalisiert. Denn die Gewerkschaft, die nun entsteht und wie selbstverständlich den Namen Solidarnosc trägt, ist in Wirklichkeit eine Freiheitsbewegung . Sie ebnet den Weg zu den friedlichen Revolutionen von 1989. Lech Walesa wurde am 29. September 1943 geboren. Er gilt als der Begründer des politischen Wandels in Polen. ga

Walesa: In einer unübersichtlichen Lage ist es immer das Wichtigste, einen klaren Kompass zu haben. Mich hat damals nur eine Frage geleitet: Wie können wir Gewalt und eine Tragödie vermeiden und unsere Ziele trotzdem erreichen? Das war das Spannungsfeld, in dem wir gehandelt haben. Das System war damals noch sehr mächtig und auch bereit, diese Macht zu nutzen. Das hatten wir 1970 ja erlebt. Es wurde geschlagen, geschossen und gemordet. Die Botschaft war immer da: Ihr habt keine Chance, also versucht es erst gar nicht. Und nicht zuletzt standen da im Hintergrund Hunderttausende Sowjetsoldaten.

Walesa: Wir haben uns ein paar Mal getroffen. Unsere Gespräche waren sehr eigenartig, weil wir gar nicht viel sagen mussten. Wir haben uns ohne Worte verstanden. Er wusste, was ich denke, und ich wusste, was er dachte.

Walesa: Ich habe nie für die Stasi gearbeitet. Die Kommunisten haben uns damals ins Gefängnis geworfen und unter Druck gesetzt. Sie haben uns abgehört und mit diesem Material alles Mögliche angestellt. All das wird bis heute ausgenutzt, vor allem von Leuten, die nicht glauben wollen, dass ein einfacher Elektriker auf einer Werft, der ich ja war, das alles aus eigener Kraft erreichen konnte. Es gab in der Solidarnosc-Opposition viele kluge und gebildete Leute. Aber dann war da dieser Walesa, ein Arbeiter, der so viele Jahre an der Spitze der Bewegung stand und sie am Ende auch noch zum Sieg geführt hat. Das konnte nicht sein. Also musste ihm jemand geholfen haben. Und das musste dann natürlich die Stasi gewesen sein. Ich bin mit mir im Reinen.