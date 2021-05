Pandemie in Indien : Leichen mutmaßlicher Corona-Opfer am Ganges angeschwemmt

Leichen mutmaßlicher Corona-Opfer am Ganges angeschwemmt

Pandemie in Indien

Die Menschen in Indien kommen mit der Einäscherung ihrer an Corona gestorbenen Angehörigen kaum noch hinterher. Foto: Ishant Chauhan/AP/dpa

Neu Delhi Behörden vermuten, dass die Angehörigen sich eine Einäscherung nicht leisten konnten. Wasserbestattungen sind in Indien nicht ungewöhnlich, wegen der zweiten Corona-Welle ist die Zahl derzeit aber hoch.

Dutzende Leichen sind am indischen Fluss Ganges angeschwemmt worden. Bei den meisten der 35 bis 40 Toten handle es sich wohl um Corona-Tote, deren Angehörige zu arm für eine Einäscherung waren und die Leichen deshalb in den Fluss gelegt hätten, sagte ein örtlicher Behördenmitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.