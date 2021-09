Pandemie : Letzte Corona-Beschränkungen in Dänemark aufgehoben

Letzte Corona-Beschränkungen in Dänemark aufgehoben

Dänemark hebt am 10. September die restlichen im Land geltenden Corona-Maßnahmen auf. Foto: Steffen Trumpf/dpa

Kopenhagen Anderthalb Jahre nach der Einführung der ersten Corona-Maßnahmen verabschiedet sich Dänemark von den letzten Beschränkungen. Einer der Schlüssel zum Erfolg: die fortgeschrittene Digitalisierung.

In Dänemark sind die letzten in der Pandemie eingeführten Corona-Beschränkungen aufgehoben worden. Seit Freitag muss man auch bei bestimmten Großveranstaltungen mit mehr als 2000 Zuschauern wie Spielen in der obersten dänischen Fußballliga keinen Corona-Pass mehr vorzeigen.